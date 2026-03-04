Аргентинский клуб начал переговоры с Дибалой

Бока Хуниорс заинтересован в подписании атакующего полузащитника Ромы Пауло Дибалы.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, аргентинский клуб уже начал переговоры с агентами 32-летнего футболиста по поводу возможного перехода летом и предлагает игроку контракт до декабря 2028 года.

Читай также: Ливерпуль летом хочет купить партнёра Довбика

При этом заполучить аргентинского полузащитника Бока Хуниорс сможет бесплатно, поскольку его действующий договор с римлянами истекает в июне 2026 года.

В нынешнем сезоне Дибала провел в составе Ромы во всех турнирах 22 матча, отличившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за защитником Борнмута.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!