Аргентинский клуб начал переговоры с Дибалой
Бока Хуниорс заинтересован в подписании атакующего полузащитника Ромы Пауло Дибалы.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, аргентинский клуб уже начал переговоры с агентами 32-летнего футболиста по поводу возможного перехода летом и предлагает игроку контракт до декабря 2028 года.
При этом заполучить аргентинского полузащитника Бока Хуниорс сможет бесплатно, поскольку его действующий договор с римлянами истекает в июне 2026 года.
В нынешнем сезоне Дибала провел в составе Ромы во всех турнирах 22 матча, отличившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.
