Ливерпуль меняет цель после того, как Бавария отказалась продавать Олисе

Теперь готов подписать Диоманде из Лейпцига.
Сегодня, 15:30       Автор: Валентина Чорноштан
Ян Диоманде / Getty Images
Ян Диоманде / Getty Images

Бавария отказала Ливерпулю в трансфере Майкла Олисе.

Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, Ливерпуль интересовался переходом 24-летнего француза, но мюнхенский клуб им отказал.

Теперь мерсисайдцы нацелились на игрока РБ Лейпциг Яна Диоманде. Красные еще не связывались с немецкой командой, но хотят приобрести его предстоящим летом.

В этом сезоне на счету Диоманде 9 голов и 5 результативных передач в 23 матчах Бундеслиги.

К слову, Челси планирует продлить контракт со своей звездой.

