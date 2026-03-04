Верховен рассказал, почему получил титульный бой с Усиком

Кикбоксер Рико Верховен поделился мыслями о будущем поединке против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Нидерландец отметил, что WBC санкционировал этот поединок как титульный, принимая во внимание его репутацию и заслуги как бойца.

"Я был согласен просто выйти против Усика, а потом они приходят и говорят, что на кону будет пояс WBC, потому что у него запланирована добровольная защита.

У WBC есть свои определенные правила относительно того, как они оценивают соперников - достаточно ли они серьезны. Поэтому, думаю, в WBC оценили мою репутацию в боевых искусствах как кикбоксера. И да, я доминирую в кикбоксинге уже более десяти лет. Поэтому, видимо, моего резюме было достаточно, чтобы они санкционировали это как бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Я полностью понимаю фанатов бокса, потому что это их спорт. Это то, что они любят и что они защищают. Но я думаю, что мы сейчас находимся в совершенно другом времени, чем пять или десять лет назад. И я считаю, что все продолжает развиваться. Сейчас все происходит в гораздо более широком и большом масштабе, чем когда-либо.

Особенно если посмотреть на ситуацию сейчас. Я помню времена до боя Фрэнсиса Нганну против Тайсона Фьюри. Я видел много постов в соцсетях в стиле, что бокс умер, бокс никому не интересен. Но потом появился его превосходительство и организовал большой бой Нганну против Фьюри, и все взгляды были прикованы к нему. Мне кажется, именно тогда все в мире бокса снова стало актуальным. Бокс снова стал таким же большим, как сегодня. Думаю, прошло много времени с тех пор, как он был на таком уровне", - отметил Верховен в комментарии Ариэлю Хельвани.

Бой Усика с Верховеном запланирован на 23 мая в египетской Гизе.

