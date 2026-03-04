WBC объяснил, почему сделал бой Усик - Верховен титульным

Всемирный боксерский совет (WBC) объяснил, почему разрешил своему чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику провести добровольную защиту титула в бою против кикбоксера Рико Верховена.

Боксерская организация на своем официальном сайте опубликовала заявление, аргументировав свою позицию по поводу поединка.

"Чемпион Александр Усик продемонстрировал невероятную активность в последние годы, встретившись и победив таких чемпионов в своем весе, как Энтони Джошуа (дважды), Тайсон Фьюри (дважды) и Даниэль Дюбуа (дважды). Он сделал все это, сохранив свой идеальный послужной список. Принимая решение об одобрении, Совет управляющих WBC учел активность чемпиона Усика, которая является беспрецедентной, особенно для супертяжелого веса.

Рико выступает на профессиональном элитном уровне в кикбоксинге с 2005 года. На протяжении двух десятилетий, поддерживая высочайший уровень конкуренции, он зарекомендовал себя как, возможно, один из величайших чемпионов-тяжеловесов всех времен в кикбоксинге.

Профессиональный путь Рико был исключительным: он был главной звездой турниров и собирал полные стадионы на 30 тысяч и 40 тысяч зрителей по всему миру. В возрасте 36 лет он провел 76 профессиональных боев в кикбоксинге. Недавно Рико освободил титул чемпиона Glory в тяжелом весе, оставаясь непобежденным на протяжении 11 лет.

Переход из кикбоксинга в бокс не является беспрецедентным явлением. Многие бойцы муай-тай успешно перешли в профессиональный бокс и боролись за титулы WBC в начале своей боксерской карьеры. Это решение WBC соответствует правилам и положениям организации", - говорится в сообщении WBC.

Бой Усика с Верховеном запланирован на 23 мая в египетской Гизе.

