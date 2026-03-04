Известная чешская биатлонистка досрочно завершила сезон

Маркета Давидова не сможет принять участие в гонках из-за травмы.

Чешская биатлонистка Маркета Давидова досрочно завершила сезон.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Чехии.

29-летняя спортсменка не попала в заявку чешской сборной на ближайшие этапы Кубка мира в Контиолахти и Отепяя и пропустит оставшиеся гонки сезона из-за рецидива травмы спины.

Напомним, что Давидова - чемпионка мира 2021 года в индивидуальной гонке и бронзовая призерка ЧМ-2020 в смешанной эстафете. В сезоне-2021/22 чешская биатлонистка также завоевала Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках.

В нынешнем сезоне Давидова выступила на четырех этапах Кубка мира, став бронзовой призеркой в женской эстафете в Эстерсунде. Лучшим ее личным результатом было 13-е место в спринте в Анси.

Напомним, что седьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти пройдет с 5 по 8 марта.

