Известная чешская биатлонистка досрочно завершила сезон
Чешская биатлонистка Маркета Давидова досрочно завершила сезон.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Чехии.
29-летняя спортсменка не попала в заявку чешской сборной на ближайшие этапы Кубка мира в Контиолахти и Отепяя и пропустит оставшиеся гонки сезона из-за рецидива травмы спины.
Напомним, что Давидова - чемпионка мира 2021 года в индивидуальной гонке и бронзовая призерка ЧМ-2020 в смешанной эстафете. В сезоне-2021/22 чешская биатлонистка также завоевала Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках.
В нынешнем сезоне Давидова выступила на четырех этапах Кубка мира, став бронзовой призеркой в женской эстафете в Эстерсунде. Лучшим ее личным результатом было 13-е место в спринте в Анси.
Напомним, что седьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти пройдет с 5 по 8 марта.
