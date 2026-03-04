"Если не Рико, то кто?": Экс-промоутер Усика оценил бой против Верховена

Александр Красюк, бывший промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика, высказался о его будущем бое против кикбоксера Рико Верховена.

По мнению функционера, украинцу было бы сложно выбрать более интересного соперника, чем нидерландский боец.

"Я с пониманием отношусь к выбору соперника, потому что могу задать альтернативный вопрос: а кто? Вот если не Рико, то кто? С кем интересен бой? С Фабио Уордли? Ну, бой как бой. С Агитом Кабайелом? Так же - бой как бой.

Я говорю о себе как обычный рядовой зритель. Мне гораздо интереснее посмотреть бой Усика с кикбоксером, потому что это нечто необычное, чем Усика с Кабаелом, Усика с Уордли или еще с кем-то другим.

Поэтому да, очень сложно выбрать соперника. Имел право на жизнь бой с Деонтеем Уайлдером как незаконченное дело, еще с того поколения. Но замешкались со временем и упустили такую ​​возможность", - сказал Красюк в комментарии YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Бой Усика с Верховеном запланирован на 23 мая в египетской Гизе.

