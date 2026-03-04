iSport.ua
Русский Українська

"Если не Рико, то кто?": Экс-промоутер Усика оценил бой против Верховена

Александр Красюк поразмышлял о целесообразности поединка с кикбоксером.
Сегодня, 12:55       Автор: Игорь Мищук
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, бывший промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика, высказался о его будущем бое против кикбоксера Рико Верховена.

По мнению функционера, украинцу было бы сложно выбрать более интересного соперника, чем нидерландский боец.

Читай также: "Должны прийти к этому": Усик высказал мнение о трилогии с Фьюри

"Я с пониманием отношусь к выбору соперника, потому что могу задать альтернативный вопрос: а кто? Вот если не Рико, то кто? С кем интересен бой? С Фабио Уордли? Ну, бой как бой. С Агитом Кабайелом? Так же - бой как бой.

Я говорю о себе как обычный рядовой зритель. Мне гораздо интереснее посмотреть бой Усика с кикбоксером, потому что это нечто необычное, чем Усика с Кабаелом, Усика с Уордли или еще с кем-то другим.

Поэтому да, очень сложно выбрать соперника. Имел право на жизнь бой с Деонтеем Уайлдером как незаконченное дело, еще с того поколения. Но замешкались со временем и упустили такую ​​возможность", - сказал Красюк в комментарии YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Бой Усика с Верховеном запланирован на 23 мая в египетской Гизе.

Ранее WBC объяснил, почему сделал бой Усик - Верховен титульным.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк Рико Верховен

Статьи по теме

Верховен рассказал, почему получил титульный бой с Усиком Верховен рассказал, почему получил титульный бой с Усиком
Верховен высказался о Питере Фьюри, который будет его готовить к бою с Усиком Верховен высказался о Питере Фьюри, который будет его готовить к бою с Усиком
Милан заинтересовался воспитанником Реал Мадрида Милан заинтересовался воспитанником Реал Мадрида
Девин Букер повторил подвиг Карри и Лилларда Девин Букер повторил подвиг Карри и Лилларда

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: поединки Арсенала, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, кубковые матчи в Украине, Испании, Италии
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа16:43
Милан заинтересовался воспитанником Реал Мадрида
НБА16:19
Девин Букер повторил подвиг Карри и Лилларда
Европа15:50
Клуб АПЛ ставит антирекорд по поражениям после добавленного времени
Европа15:30
Ливерпуль меняет цель после того, как Бавария отказалась продавать Олисе
Бокс14:58
Верховен рассказал, почему получил титульный бой с Усиком
НХЛ14:53
Капитан Эдмонтона приближается к рекорду Гретцки и наращивает отрыв в гонке бомбардиров НХЛ
Европа14:33
Аргентинский клуб начал переговоры с Дибалой
Формула 114:21
ФИА отменила обычные ограничения на работу команд перед первым этапом
Бокс13:58
Хэйни и Ромеро обсудили объединительный бой
Европа13:49
Челси собирается пролонгировать свою звезду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK