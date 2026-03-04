Хэйни и Ромеро обсудили объединительный бой
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Девин Хэйни может провести объединительный бой против обладателя титула WBA Роландо Ромеро.
По словам американского боксера, этот поединок уже обсуждается.
"Мой отец поговорил с Луисом (менеджером Ролли). Слухи оказались правдивыми. Давайте посмотрим, сможем ли мы это организовать", - написал Хэйни в сети Х.
My father spoke with Luis (Rollys manager) rumors are true.. let’s see if we can get this done inshaAllah— Devin Haney (@Realdevinhaney) March 2, 2026
В свою очередь Ромеро выразил готовность к поединку.
"Эй, Девин. Мы в обед позвонили твоему папе. Скажи ему, пусть возьмет трубку, с нашей стороны сделка согласована", - заявил Ромеро.
Хэйни после этого также ответил своему потенциальному сопернику.
"Ролли, я никогда не видел тебя таким голодным. Видимо, у тебя появился дедлайн по бою с обязательным претендентом или что-то такое", - написал Хэйни.
Rolly I’ve never seen u this thirsty… u must have a deadline to face your mandatory or something 🤔 https://t.co/FaN0C7wiw1— Devin Haney (@Realdevinhaney) March 3, 2026
