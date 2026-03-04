iSport.ua
Хэйни и Ромеро обсудили объединительный бой

Чемпионы-полусредневесы могут встретиться в ринге.
Сегодня, 13:58       Автор: Игорь Мищук
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Девин Хэйни может провести объединительный бой против обладателя титула WBA Роландо Ромеро.

По словам американского боксера, этот поединок уже обсуждается.

Читай также: Гарсия уверенно отобрал чемпионский титул у Барриоса

"Мой отец поговорил с Луисом (менеджером Ролли). Слухи оказались правдивыми. Давайте посмотрим, сможем ли мы это организовать", - написал Хэйни в сети Х.

В свою очередь Ромеро выразил готовность к поединку.

"Эй, Девин. Мы в обед позвонили твоему папе. Скажи ему, пусть возьмет трубку, с нашей стороны сделка согласована", - заявил Ромеро.

Хэйни после этого также ответил своему потенциальному сопернику.

"Ролли, я никогда не видел тебя таким голодным. Видимо, у тебя появился дедлайн по бою с обязательным претендентом или что-то такое", - написал Хэйни.

Напомним, ранее вызов Хэйни бросил Райан Гарсия и услышал одно условие для реванша.

