Челси собирается пролонгировать свою звезду

Челси собирается продлить контракт с Рис Джеймсом, сообщает TEAMtalk.

Пока "пенсионеры" ведут переговоры с правым защитником, и, как отмечает источник, диалог продвигается в положительном ключе.

Добавим, что в этом сезоне англичанин провёл 33 матча за Челси во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач.

Отмечается, что "синие" ценят универсальность игрока, он может выступать как на позиции правого защитника, так и в центре обороны и в центре полузащиты.

Кроме капитана команды, Челси также ведёт переговоры с Энцо Фернандес и Моисес Кайседо.

