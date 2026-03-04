iSport.ua
Челси собирается пролонгировать свою звезду

Клуб продлевает ключевых лидеров.
Сегодня, 13:49       Автор: Валентина Чорноштан
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Челси собирается продлить контракт с Рис Джеймсом, сообщает TEAMtalk.

Пока "пенсионеры" ведут переговоры с правым защитником, и, как отмечает источник, диалог продвигается в положительном ключе.

Добавим, что в этом сезоне англичанин провёл 33 матча за Челси во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач.

Отмечается, что "синие" ценят универсальность игрока, он может выступать как на позиции правого защитника, так и в центре обороны и в центре полузащиты.

Кроме капитана команды, Челси также ведёт переговоры с Энцо Фернандес и Моисес Кайседо.

Также появилась информация о том, что легенда сборной Португалии выбыл из-за травмы бедра. Сможет ли звёздный игрок принять участие в чемпионате мира? 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рис Джеймс

