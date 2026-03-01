iSport.ua
Арсенал при помощи двух угловых обыграл Челси

Лондонское дерби завершилось типичной победой команды Артеты.
Сегодня, 20:30       Автор: Андрей Безуглый
Арсенал - Челси / Getty Images
Арсенал - Челси / Getty Images

В воскресенье, 1 марта, в рамках лондонского дерби Арсенал принимал Челси.

Первые 20 минут остались, скорее, за гостями, которые упустили пару моментов, а уже на 21-й минуте Салиба открыл счет после подачи углового.

После этого Челси окончательно потерял инициативу, отражая атаки соперника. Однако в самом конце тайма Инкапье отправил мяч в собственные ворота, сравняв счет.

Второй тайм "синие" снова начали гораздо лучше, снова упустили несколько моментов, а затем Арсенала снова забил. Снова с углового, но уже не Салиба, а Тимбер.

А через пару минут Педру Нету получил вторую желтую и покинул поле, окончательно лишив Челси шансов на хотя бы ничью. В компенсированное время Делап все же забил, но гол был отменен из-за офсайда.

Арсенал - Челси 2:1
Голы: Салиба, 21, Тимбер, 66 - Инкапье (автогол). 45+3

