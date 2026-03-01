iSport.ua
Арсенал нашёл замену постоянно травмирующемуся Хаверцу

Сенни Мэюла в центре внимания.
Сегодня, 16:37       Автор: Валентина Чорноштан
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

Внутри Арсенала решают купить игрока вместо Кая Хаверца, который будет постоянно находиться в лазарете из-за травм.

По информации TeamTalk, "канониры" нацелились на полузащитника ПСЖ Сенни Мэюла.

Издание добавляет, что Мэюла иногда играл на позиции нападающего в этом сезоне, хотя обычно он полузащитник.

Сейчас за игроком ПСЖ следят также Челси и Манчестер Сити. Учитывая этот спрос, "столичная" команда уже установила начальную цену за Сенни - 60 миллионов евро.

К слову, девятикратный чемпион Франции остался без президента.

