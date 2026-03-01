iSport.ua
Игроков могут начать наказывать за прикрытие рта

Закон Винисиуса.
Сегодня, 14:56       Автор: Валентина Чорноштан
Винисиус Жуниор и Джанлуку Престианни / Getty Images
Винисиус Жуниор и Джанлуку Престианни / Getty Images

После инцидента в Лиге чемпионов, когда игрок Бенфики Джанлука Престианни был обвинён в расистских оскорблениях в адрес вингера Реала Винисиуса, но из-за того, что он прикрывал рот футболкой, невозможно было прочитать по губам, о чём он говорит.

Теперь, по данным The Telegraph, игроков могут начать наказывать за прикрытие рта, нововведение собираются согласовать в апреле 2026 года.

Отмечается, что футболистам могут давать жёлтые или даже красные карточки за прикрытие рта футболкой, однако наказания будут применяться только в случае, если игрок обращается к соперникам.

Если наказание одобрят, оно вступит в силу к началу чемпионата мира 2026 года.

