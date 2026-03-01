iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Старс повторили рекорд франшизы

Повторить достижение, которое совершили Миннесота.
Сегодня, 15:34       Автор: Валентина Чорноштан
Даллас Старз / Getty Images
Даллас Старз / Getty Images

В матче регулярного чемпионата НХЛ Даллас сумел обыграть Нэшвилл в овертайме.

Тем самым Старс продлили свою победную серию до восьми игр и повторили рекорд франшизы, сообщает пресс-служба НХЛ.

Далласу удалось повторить достижение, которое совершили Миннесота Норт Старс в сезоне 2023/24.

На текущий момент Старс идут на 2-м месте в таблице Западной конференции с 81 очком в 59 играх.

Однако команда потеряла звезду до конца сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Старс

Статьи по теме

Даллас потерял звезду команды до конца сезона Даллас потерял звезду команды до конца сезона
НХЛ: Анахайм дожал Вашингтон, Вегас обыграл Нью-Джерси НХЛ: Анахайм дожал Вашингтон, Вегас обыграл Нью-Джерси
Финалист Западной конференции НХЛ неожиданно уволил тренера Финалист Западной конференции НХЛ неожиданно уволил тренера
НХЛ, плей-офф: Эдмонтон разгромил Даллас в третьем матче финала Запада НХЛ, плей-офф: Эдмонтон разгромил Даллас в третьем матче финала Запада

Видео

Греческий легкоатлет стал третьим в истории, кто превзошел Бубку в прыжках с шестом
Греческий легкоатлет стал третьим в истории, кто превзошел Бубку в прыжках с шестом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Арсенал - Челси, Рома - Ювентус, поединки Манчестер Юнайтед, Милана, Жироны
просмотров
УПЛ: Кривбасс встретится с Зарей, Оболонь сыграет против Руха, а Карпаты - с Колосом
просмотров

Последние новости

Европа16:37
Арсенал нашёл замену постоянно травмирующемуся Хаверцу
Формула 116:01
Хэмилтон - о межсезонной подготовке: "Никогда не тренировался так много"
НХЛ15:34
Старс повторили рекорд франшизы
Теннис15:00
Калинина уступила в финальном матче турнира в Анталье
Европа14:56
Игроков могут начать наказывать за прикрытие рта
Украина14:50
Тарас Степаненко вернулся в УПЛ
Теннис14:30
Калинина потерпела поражение в финале турнира в Анталье
Европа14:25
Девятикратный чемпион Франции остался без президента
Биатлон13:55
Хвостенко стала призеркой юниорского чемпионата мира по биатлону
Европа13:53
Вингер Реала подтвердил прогресс в отношениях с клубом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK