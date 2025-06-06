Финалист Западной конференции НХЛ неожиданно уволил тренера

Руководство Далласа решилось сменить главного тренера. Питер Дебур отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Канадец проработал во главе Старз три сезона. Каждый раз Даллас выходил в финал конференции. Впрочем, сначала техасцы уступили Вегасу, а затем дважды вылетели от Эдмонтона.

Под эгидой НХЛ Дебур дебютировал в кампании 2008/09 с Флоридой. Позже тренировал Нью-Джерси, Сан-Хосе и Вегас. Самым большим достижением специалиста остается финал Кубка Стэнли во главе Сан-Хосе (2015/16).

Напомним, немецкий специалист Марко Штурм будет тренировать Бостон в новом сезоне.

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