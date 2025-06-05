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Бостон назначил нового тренера

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли определился с наставником команды.
Сегодня, 17:29       Автор: Антон Федорцив
Бостон Брюинз / Getty Images
Бостон Брюинз / Getty Images

Бостон объявил о назначении главного тренера. Им стал немец Марко Штурм, сообщает официальный сайт клуба.

Новый наставник Брюинз начал тренерскую карьеру в 2015 году. Штурм работал со сборной Германии и привел ее к "серебру" Олимпиады-2018. Позже работал ассистентом главного тренера в Лос-Анджелесе, а с 2022-го тренировал Онтарио в АХЛ.

В годы игровой карьеры немецкий специалист провел пять сезонов за Бостон. Также он защищал цвета Сан-Хосе, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Ванкувера и Флориды. В общей сложности провел 938 матчей в регулярках НХЛ.

Кстати, ранее Эдмонтон открыл финальную серию Кубка Стэнли с победы над Флоридой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Брюинз Марко Штурм

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