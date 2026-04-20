Плей-офф НХЛ: Колорадо одолел Лос-Анджелес, Бостон уступил Баффало, победы Монреаля и Вегаса

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:38       Автор: Игорь Мищук
Колорадо обыграл Лос-Анджелес / Getty Images
Колорадо обыграл Лос-Анджелес / Getty Images

В ночь на понедельник, 20 апреля, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча первого раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 19 апреля

Колорадо – Лос-Анджелес – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 35 Лехконен (Маккиннон), 2:0 – 45 О'Коннор (Друри), 2:1 – 57 Панарин (Кларк, Лаферрье)

Счет в серии: 1-0

Тампа-Бэй – Монреаль – 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Андерсон (Мэтисон, Каррье), 1:1 – 32 Рэддиш (Генцел, Кучеров), 2:1 – 32 Хэйгл (Макдона, Генцел), 2:2 – 39 Слафковски (Кофилд, Демидов), 2:3 – 45 Слафковски (Сузуки, Кофилд), 3:3 – 48 Хэйгл (Кучеров, Генцел), 3:4 – 61 Слафковски (Сузуки, Хатсон)

Счет в серии: 0-1

Баффало – Бостон – 4:3 (0:1, 0:0, 4:2)

Шайбы: 0:1 – 10 Гики (Задоров, Пастрняк), 0:2 – 41 Линдхольм (Пастрняк, Гики), 1:2 – 52 Томпсон (Кребс), 2:2 – 55 Томпсон (Так), 3:2 – 56 Самуэльссон (Куинн), 4:2 – 58 Так (Пауэр, Томпсон), 4:3 – 59 Пастрняк (Гики)

Счет в серии: 1-0

Вегас – Юта – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 19 Кули (Крауз, Шмидт), 1:1 – 23 Сиссонс (Макнэбб, Смит), 1:2 – 25 Стенлунд (Коул, Дурзи), 2:2 – 45 Стоун (Марнер, Гертл), 3:2 – 47 Дауд (Сиссонс, Хэнифин), 4:2 – 58 Барбашев (Хэнифин)

Счет в серии: 1-0

