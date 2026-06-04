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Костюк не сумела пробиться в финал Ролан Гарроса

Украинка проиграла росиянке.
Сегодня, 17:49       Автор: Андрей Безуглый
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела пройти в финал Ролан Гарроса.

В полуфинале украинка встретилась с "нейтральной" миррой андреевой, который и уступила в двух сетах.

Первый сет закончился за полчаса, и в нем Костюк сумела взять лишь один гейм. А уже во второй половине матча росиянка также уверенно забрала сет и сыграет в финале.

Тем не менее Костюк стала первой украинкой, сумевшей дойти до полуфинала открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос-2026. Полуфинал

Марта Костюк (Украина, 15) — мирра андреева (8) — 0:2 (1:6, 3:6)

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