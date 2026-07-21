Знаменитый британский рефери завершил карьеру

Английский арбитр Энтони Тэйлор завершил карьеру, сообщает The Athletic.

После ЧМ-2026 47-летний рефери решил, что пора начать новую главу в собственной жизни.

Однако на текущий момент о дальнейших планах Тэйлора ничего не известно.

За свою карьеру британец отсудил 16 сезонов АПЛ, два чемпионата мира, а также один финал Лиги Европы.

Ранее также сообщалось, что Астон Вилла хочет арендовать игрока Челси.

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