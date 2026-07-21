Барселона боится потерять Феррана после его триумфа на ЧМ

Хочет сохранить Торреса, но следит за другими форвардами на рынке трансферов.

Барселона планирует встретиться с Ферраном Торресом на следующей неделе, чтобы обсудить будущее нападающего.

Напомним, что его контракт с каталонским клубом рассчитан ещё на один год. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Барса рассчитывает сохранить Торреса в составе, поскольку клубу по‑прежнему нужен нападающий. При этом каталонцы продолжают следить за ситуацией с возможным трансфером Хулиана Альвареса и рассматривают альтернативные варианты.

Добавим, что в то же время интерес к Феррану проявляет ПСЖ. Барселона планирует принять окончательное решение по его будущему после переговоров с игроком.

К слову, ФИФА начала расследование против Аргентины из‑за поведения игроков в финале.

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