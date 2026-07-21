iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона боится потерять Феррана после его триумфа на ЧМ

Хочет сохранить Торреса, но следит за другими форвардами на рынке трансферов.
Сегодня, 14:46       Автор: Валентина Чорноштан
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Барселона планирует встретиться с Ферраном Торресом на следующей неделе, чтобы обсудить будущее нападающего.

Напомним, что его контракт с каталонским клубом рассчитан ещё на один год. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Барса рассчитывает сохранить Торреса в составе, поскольку клубу по‑прежнему нужен нападающий. При этом каталонцы продолжают следить за ситуацией с возможным трансфером Хулиана Альвареса и рассматривают альтернативные варианты.

Добавим, что в то же время интерес к Феррану проявляет ПСЖ. Барселона планирует принять окончательное решение по его будущему после переговоров с игроком.

К слову, ФИФА начала расследование против Аргентины из‑за поведения игроков в финале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Ферран Торрес

Статьи по теме

Левый защитник сборной Франции возвращается в ПСЖ Левый защитник сборной Франции возвращается в ПСЖ
Ферран повторил успех Гетце у 2014 Ферран повторил успех Гетце у 2014
Барселона выбрала альтернативу Альваресу Барселона выбрала альтернативу Альваресу
Трубин может переехать в топ-клуб Лиги 1 Трубин может переехать в топ-клуб Лиги 1

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла одну позицию после отсутствия на ЧМ-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина успешно стартовала на турнире в Гамбурге
просмотров

Последние новости

Украина16:20
Шахтер ведет переговоры сразу по двоим легионерам
Европа14:46
Барселона боится потерять Феррана после его триумфа на ЧМ
Формула 114:24
Президент ФИА признал ошибки и объявил о необходимости возвращения V8
Теннис13:48
Свитолина сделала громкое заявление о теннисистках из страны-агрессора
ЧМ-202613:26
ФИФА начала расследование против Аргентины из-за поведения игроков в финале
Европа12:49
Обладатель Золотого мяча продолжит карьеру в Милане
Украина12:23
Защитник Динамо выбыл из-за травмы колена
Европа11:54
Журналист: Месси завершил карьеру в сборной
Европа11:24
Челси и Астон Вилла нацелились на талант Серии А
ММА10:50
Легендарный чемпион UFC раскрыл главную мотивацию Макгрегора для его возвращения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK