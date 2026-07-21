Левый защитник сборной Франции возвращается в ПСЖ
ПСЖ достиг соглашения с защитником Астон Виллы Лукасом Динем.
Француз уже согласовал личные условия с парижанами. При этом переговоры между клубами по трансферной сумме ещё продолжаются.
В контракте Диня прописана сумма отступных менее 10 миллионов евро, поэтому сделка находится на продвинутой стадии.
🔴🔵🔐 Deal confirmed since last week: Lucas Digne, new Paris Saint-Germain player until June 2029.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
The release clause was triggered last week with formal steps now in place. Deal 100% done.
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Отмечается, что если переход состоится, то игрок подпишет трёхлетний контракт и уже 12 августа Динь может сыграть в матче за Суперкубок УЕФА.
Тем временем клуб АПЛ продлил контракт с украинским вингером.
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