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Футбол

Левый защитник сборной Франции возвращается в ПСЖ

Может подписать защитника до Суперкубка УЕФА.
Сегодня, 08:27       Автор: Валентина Чорноштан
Лукас Динь / Getty Images
Лукас Динь / Getty Images

ПСЖ достиг соглашения с защитником Астон Виллы Лукасом Динем.

Француз уже согласовал личные условия с парижанами. При этом переговоры между клубами по трансферной сумме ещё продолжаются.

В контракте Диня прописана сумма отступных менее 10 миллионов евро, поэтому сделка находится на продвинутой стадии.

Отмечается, что если переход состоится, то игрок подпишет трёхлетний контракт и уже 12 августа Динь может сыграть в матче за Суперкубок УЕФА.

Тем временем клуб АПЛ продлил контракт с украинским вингером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Астон Вилла

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