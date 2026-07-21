Журналист: Месси завершил карьеру в сборной
Лионель Месси якобы заявил партнёрам по сборной Аргентины, что финал чемпионата мира против Испании стал его последним матчем за национальную команду.
Об этом сообщил аргентинский журналист Эрнан Кастильо. По его информации, 39-летний футболист рассказал о своём решении в раздевалке после финального свистка во время эмоциональной речи.
Esa arenga es adentro del vestuario. La de ayer adentro del vestuario fue más emotiva aún porque habló de que era su último partido tbn. El tema es q lo otro es en el pasillo. Como en los otros partidos en los q en el pasilllo tampoco había dicho nada fuerte https://t.co/20OuLRtqU5— Hernán Castillo (@HernanSCastillo) July 20, 2026
При этом сам Месси пока публично не подтверждал завершение международной карьеры. Добавим, что чемпионат мира‑2026 стал для Лео шестым турниром, в котором он принял участие.
Напомним, что следующим крупным турниром для Аргентины станет Кубок Америки‑2028, на котором форварду будет 41 год.
Ранее Ямаль рассказал, что сказал ему Месси после финального свистка.
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