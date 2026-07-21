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Футбол

Журналист: Месси завершил карьеру в сборной

Попрощался с партнёрами в раздевалке и сказал, что больше не будет играть за Аргентину.
Сегодня, 11:54       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси якобы заявил партнёрам по сборной Аргентины, что финал чемпионата мира против Испании стал его последним матчем за национальную команду.

Об этом сообщил аргентинский журналист Эрнан Кастильо. По его информации, 39-летний футболист рассказал о своём решении в раздевалке после финального свистка во время эмоциональной речи.

При этом сам Месси пока публично не подтверждал завершение международной карьеры. Добавим, что чемпионат мира‑2026 стал для Лео шестым турниром, в котором он принял участие.

Напомним, что следующим крупным турниром для Аргентины станет Кубок Америки‑2028, на котором форварду будет 41 год.

Ранее Ямаль рассказал, что сказал ему Месси после финального свистка.

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