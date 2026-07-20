Аргентина побила собственный рекорд по грязной игре

Нарушила правила 25 раз за один матч.

Аргентина установила рекорд на чемпионате мира по количеству фолов, сообщает The Analyst.

Напомним, что сборная Аргентины 25 раз нарушила правила в финале чемпионата мира‑2026 против Испании. Это самый высокий показатель на мундиалях со времён финала чемпионата мира‑2022.

Тогда аргентинцы совершили 26 фолов в матче с Францией (3:3, 4:2 по пенальти). Добавим, что оба поединка завершились в дополнительное время.

Чаще всего правила нарушал Николас Тальяфико (5 фолов), по четыре нарушения на счету Леандро Паредеса и Алекса Баэны. Для сравнения, футболисты сборной Испании сфолили 21 раз.

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