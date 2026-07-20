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Футбол

Аргентина побила собственный рекорд по грязной игре

Нарушила правила 25 раз за один матч.
Сегодня, 13:53       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки сборной Испании и Аргентины / Getty Images
Игроки сборной Испании и Аргентины / Getty Images

Аргентина установила рекорд на чемпионате мира по количеству фолов, сообщает The Analyst.

Напомним, что сборная Аргентины 25 раз нарушила правила в финале чемпионата мира‑2026 против Испании. Это самый высокий показатель на мундиалях со времён финала чемпионата мира‑2022.

Тогда аргентинцы совершили 26 фолов в матче с Францией (3:3, 4:2 по пенальти). Добавим, что оба поединка завершились в дополнительное время.

Чаще всего правила нарушал Николас Тальяфико (5 фолов), по четыре нарушения на счету Леандро Паредеса и Алекса Баэны. Для сравнения, футболисты сборной Испании сфолили 21 раз.

Ранее Руни жёстко  раскритиковал Месси за эпизод с Кукурельей в финале чемпионата мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины по футболу

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