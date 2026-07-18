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Футбол

Мартинес уничтожил миф о лёгкой сетке Аргентины

Жестко ответил на обвинения.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал мнение о том, что его команда добралась до финала чемпионата мира по "лёгкой" турнирной сетке.

По словам голкипера, аргентинцы не выбирали себе соперников, а каждый матч плей‑офф оказался крайне непростым. В качестве примера он напомнил предыдущие матчи.

У людей было своё мнение о наших соперниках, но мы не выбирали их. Колумбия обыграла Португалию, затем Швейцария победила Колумбию, а в итоге мы встретились именно со Швейцарией. Это был тяжёлый матч. Вообще все матчи тяжёлые. Нужно просто выходить на поле и адаптироваться.

Напомним, что 19 июля в 22:00 по киевскому времени команда Лионеля Скалони встретится со сборной Испании в финале чемпионата мира.

К слову, Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финала против аргентинцев.

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