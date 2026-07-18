Мартинес уничтожил миф о лёгкой сетке Аргентины
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал мнение о том, что его команда добралась до финала чемпионата мира по "лёгкой" турнирной сетке.
По словам голкипера, аргентинцы не выбирали себе соперников, а каждый матч плей‑офф оказался крайне непростым. В качестве примера он напомнил предыдущие матчи.
У людей было своё мнение о наших соперниках, но мы не выбирали их. Колумбия обыграла Португалию, затем Швейцария победила Колумбию, а в итоге мы встретились именно со Швейцарией. Это был тяжёлый матч. Вообще все матчи тяжёлые. Нужно просто выходить на поле и адаптироваться.
🚨🗣️ Emiliano Martínez on the 2022 World Cup final and the current one:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 17, 2026
"In 2022, we were the BETTER side than France over the 90 minutes."
"They can score 1, 2 or 3 goals against me, I’ll be the same player the very next move; the pressure doesn’t get to me."
"I’ve got that… pic.twitter.com/8ExYXblXr7
Напомним, что 19 июля в 22:00 по киевскому времени команда Лионеля Скалони встретится со сборной Испании в финале чемпионата мира.
К слову, Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финала против аргентинцев.
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