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Баскетбол

Леброн Джеймс рассказал о том, как выбирает клуб

Поставил ультиматум клубам перед подписанием контракта.
Сегодня, 12:32       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Леброн Джеймс рассказал, по каким критериям будет выбирать новую команду.

41-летний форвард заявил, что хочет продолжать бороться за титулы и присоединиться к клубу, который разделяет его подход к работе.

Самое важное для меня – я хочу соревноваться. Хочу играть на высоком уровне. Хочу присоединиться к клубу, который разделяет те же принципы, что и я. Это означает ежедневную отработку чемпионских привычек.

Ранее Джеймс сообщил, что не намерен затягивать с выбором нового клуба. Добавим, что главными претендентами на подписание четырёхкратного MVP считаются Майами, Кливленд и Филадельфия.

Ранее было известно, что Филадельфия активно пытается подписать экс-форварда Лейкерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс

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