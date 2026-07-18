Леброн Джеймс рассказал о том, как выбирает клуб

Леброн Джеймс рассказал, по каким критериям будет выбирать новую команду.

41-летний форвард заявил, что хочет продолжать бороться за титулы и присоединиться к клубу, который разделяет его подход к работе.

Самое важное для меня – я хочу соревноваться. Хочу играть на высоком уровне. Хочу присоединиться к клубу, который разделяет те же принципы, что и я. Это означает ежедневную отработку чемпионских привычек.

Ранее Джеймс сообщил, что не намерен затягивать с выбором нового клуба. Добавим, что главными претендентами на подписание четырёхкратного MVP считаются Майами, Кливленд и Филадельфия.

LeBron today: “What's most important is that I want to compete. I want to compete at a high level. I want to join a franchise that shares the same model as myself. That's like practicing championship habits every day." https://t.co/1sETv0nPCE — Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) July 17, 2026

Ранее было известно, что Филадельфия активно пытается подписать экс-форварда Лейкерс.

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