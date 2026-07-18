ФИФА официально утвердила перерыв в финале ЧМ

ФИФА подтвердила продолжительность перерыва в финале ЧМ-2026 с шоу в стиле Супербоула. Об этом сообщает Reuters.

ФИФА официально объявила, что перерыв между таймами финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной составит 17 минут.

Несмотря на масштабное музыкальное шоу с участием Мадонны, Шакиры, Джастина Бибера и BTS, пауза будет лишь на две минуты длиннее стандартной. На выступления артистов отведут 11 минут, а оставшееся время уйдет на монтаж и демонтаж сцены, а также подготовку поля.

Кроме того, во время матча сохранятся две обязательные паузы на гидратацию - по одной в каждом тайме.

К слову, ранее стало известно кто будет арбитром на финальном матче чемпионата мира

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