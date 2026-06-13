Экс-хавбек Реала близок к уходу из футбола

Авторитетное издание AS сообщает, что Лука Модрич может объявить о завершении карьеры после чемпионата мира‑2026.

Напомним, что контракт 40-летнего полузащитника с Миланом истекает в конце июня, и вряд ли хорват его продлит.

Как передаёт источник, Модрич получил несколько предложений от других клубов, однако из-за отсутствия мотивации он считает, что лучше завершить карьеру.

Отмечается, что Лука может вернуться в мадридский Реал, но уже в иной роли.

Тем временем Левандовски проведёт переговоры с клубом МЛС.

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