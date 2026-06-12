Левандовски проведет переговоры с клубом МЛС

Польский форвард вскоре примет решение по поводу своего будущего.

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски может продолжить карьеру в МЛС.

Как сообщает Meczyki, 37-летний футболист отправится в США, чтобы провести переговоры по поводу потенциального будущего сотрудничества с Чикаго Файр.

Читай также: Левандовски объявил окончательное решение по поводу своего будущего

Польский форвард уже определенное время является целью этого американского клуба, а главный тренер команды Грегг Берхолтер подтверждал, что они работают над подписанием игрока.

Отмечается, что Левандовски серьезно рассматривает предложение Чикаго Файр, но пока еще не принял окончательного решения, а будущие переговоры должны помочь ему определиться.

Польский нападающий сможет пополнить состав американской команды свободным агентом, поскольку его контракт с Барселоной истекает 30 июня.

В этом сезоне Левандовски провел за каталонцев 46 матчей во всех турнирах, отличившись 19 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, у Левандовски также есть вариант для продолжения карьеры в Турции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!