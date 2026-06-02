Левандовски готов перейти в стамбульский клуб

Турки предлагают 20 млн за два сезона.
Сегодня, 11:40       Автор: Валентина Чорноштан
Роберт Левандовски / Getty Images

Роберт Левандовски, который с 1 июля станет свободным агентом, может переехать в чемпионат Турции.

Отмечается, что Фенербахче хочет попытаться подписать 37-летнего форварда как свободного агента.

По имеющейся информации, стамбульская команда готова предложить поляку контракт сроком на два года с зарплатой около 10 млн евро за сезон.

Напомним, что в следующем сезоне Фенербахче сыграет в Лиге чемпионов, что может повлиять на решение Роберта присоединиться к ним.

К слову, Арсенал готов подписать скандального вингера Милана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски ФК Фенербахче

