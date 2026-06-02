Левандовски готов перейти в стамбульский клуб

Турки предлагают 20 млн за два сезона.

Роберт Левандовски, который с 1 июля станет свободным агентом, может переехать в чемпионат Турции.

Отмечается, что Фенербахче хочет попытаться подписать 37-летнего форварда как свободного агента.

По имеющейся информации, стамбульская команда готова предложить поляку контракт сроком на два года с зарплатой около 10 млн евро за сезон.

#Fenerbahçe are pushing to sign Robert #Lewandowski as a free agent. Offered a contract until 2028 (€10M/year). The polish striker has opened the door to Fener. #transfers https://t.co/K4qicHjyZT — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2026

Напомним, что в следующем сезоне Фенербахче сыграет в Лиге чемпионов, что может повлиять на решение Роберта присоединиться к ним.

