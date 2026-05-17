Звездный англичанин побил рекорд Левандовски по голам за сезон

Форвард Баварии Гарри Кейн завершил сезон-2025/26 с 58 забитыми мячами, тем самым побив рекорд по количеству голов за один сезон среди игроков Бундеслиги, а именно рекорд Роберта Левандовскі, составлявший 55 голов.

Кейну удалось забить в чемпионате Германии 36 мячей, в Лиге чемпионов - 14, отметиться единожды в Суперкубке Германии и семь раз поразить ворота соперников в Кубке Германии.

𝐀 𝐊𝐀𝐍𝐄 𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐓𝐎 𝐄𝐍𝐃 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 𝐎𝐍 𝟓𝟖 𝐆𝐎𝐀𝐋𝐒 ⚽⚽⚽



Harry Kane breaks Robert Lewandowski's record for the most goals scored in a season by a Bundesliga player across all competitions:



🇵🇱 Lewandowski in 2019-20: 55 ⚽

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kane in 2025-26: 58… pic.twitter.com/fAuN18OZqL — 433 (@433) May 16, 2026

Напомним, что в свою очередь поляк сумел достичь 55 забитых мячей в сезоне-2019/20 в рамках Бундеслиги и во всех других турнирах.

К слову, англичанин третий сезон подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!