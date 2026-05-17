Звездный англичанин побил рекорд Левандовски по голам за сезон

Стал самым результативным игроком Бундеслиги.
Сегодня, 07:45       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Кейн / Getty Images

Форвард Баварии Гарри Кейн завершил сезон-2025/26 с 58 забитыми мячами, тем самым побив рекорд по количеству голов за один сезон среди игроков Бундеслиги, а именно рекорд Роберта Левандовскі, составлявший 55 голов.

Кейну удалось забить в чемпионате Германии 36 мячей, в Лиге чемпионов - 14, отметиться единожды в Суперкубке Германии и семь раз поразить ворота соперников в Кубке Германии.

Напомним, что в свою очередь поляк сумел достичь 55 забитых мячей в сезоне-2019/20 в рамках Бундеслиги и во всех других турнирах.

К слову, англичанин третий сезон подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.

