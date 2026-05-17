Форвард Финляндии пропустит остаток ЧМ-2026

Накануне состоялся матч в рамках чемпионата мира по хоккею, Финляндия смогла победить Германию 3:1 в первый игровой день, однако лишилась своего ключевого форварда.

Теуво Терявяйнен пропустит остаток турнира из-за травмы, об этом сообщила пресс-служба национальной федерации хоккея.

"Досадная ситуация. От имени всей команды желаем Теуво скорейшего выздоровления и удачи", – сказал генеральный директор команды Йере Лехтинен.

Теперь его заменит нападающий Эмиль Эрхольц, представляющий Чикаго в НХЛ.

