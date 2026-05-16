Усик объявил о завершении подготовки к бою с Верховеном
Украинский чемпион закрыл тренировочный лагерь перед поединком.
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик объявил, что завершил тренировочный лагерь перед боем с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Об этом украинский чемпион сообщил в своем Instagram за неделю до поединка, также опубликовав видео с моментами своей подготовки.
"Тренировочный лагерь завершен. Увидимся в Гизе, друзья", - написал Усик.
Бой Усик - Верховен станет главным событием вечера бокса "Glory in Giza: Undefeated Icons" и состоится 23 мая в египетском городе Гиза возле легендарных пирамид.
Ранее IBF озвучила свое решение по поводу статуса боя Усик - Верховен.
