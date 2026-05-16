Усик объявил о завершении подготовки к бою с Верховеном

Украинский чемпион закрыл тренировочный лагерь перед поединком.
Вчера, 22:50       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик объявил, что завершил тренировочный лагерь перед боем с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Об этом украинский чемпион сообщил в своем Instagram за неделю до поединка, также опубликовав видео с моментами своей подготовки.

"Тренировочный лагерь завершен. Увидимся в Гизе, друзья", - написал Усик.

Бой Усик - Верховен станет главным событием вечера бокса "Glory in Giza: Undefeated Icons" и состоится 23 мая в египетском городе Гиза возле легендарных пирамид.

Ранее IBF озвучила свое решение по поводу статуса боя Усик - Верховен.

Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины

