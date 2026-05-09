Победитель боя Усик - Верховен получит специальный пояс WBC

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою встретится в ринге с кикбоксером Рико Верховеном.

Поединок украинского и нидерландского бойцов станет главным событием вечера бокса "Glory in Giza: Undefeated Icons" и состоится 23 мая в египетском городе Гиза возле легендарных пирамид.

Специально для этого боя президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман представил памятный титул WBC. Победитель противостояния получит пояс организации, который называется "Король Нила".

WBC president Mauricio Sulaimán has revealed a 'King of The Nile' commemorative belt for the winner of Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza 🤩



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊

