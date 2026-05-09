iSport.ua
Русский Українська

Победитель боя Усик - Верховен получит специальный пояс WBC

Триумфатор противостояния будет назван "Королем Нила".
Сегодня, 18:28       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Рико Верховен / Getty Images
Александр Усик и Рико Верховен / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою встретится в ринге с кикбоксером Рико Верховеном.

Поединок украинского и нидерландского бойцов станет главным событием вечера бокса "Glory in Giza: Undefeated Icons" и состоится 23 мая в египетском городе Гиза возле легендарных пирамид.

Читай также: Усик - Верховен: когда и где состоится бой

Специально для этого боя президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман представил памятный титул WBC. Победитель противостояния получит пояс организации, который называется "Король Нила".

Ранее сообщалось, что Усику подобрали следующего соперника после Верховена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик WBC Рико Верховен

Статьи по теме

Уордли собирается бросить вызов Усику в случае победы над Дюбуа Уордли собирается бросить вызов Усику в случае победы над Дюбуа
Усик - Верховен: когда и где состоится бой Усик - Верховен: когда и где состоится бой
Директор команды Усика назвал условие для боя с Уордли Директор команды Усика назвал условие для боя с Уордли
Сандерленд и Манчестер Юнайтед поделили очки Сандерленд и Манчестер Юнайтед поделили очки

Видео

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Ярмолюк против Ман Сити, Лацио противостоит Интеру
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме
просмотров
УПЛ: ничья ЛНЗ и Динамо, Заря встретится с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
просмотров

Последние новости

Бокс19:38
Уордли собирается бросить вызов Усику в случае победы над Дюбуа
Европа18:57
Сандерленд и Манчестер Юнайтед поделили очки
Бокс18:30
Бокс: расписание боев
Бокс18:28
Победитель боя Усик - Верховен получит специальный пояс WBC
Украина17:50
УПЛ: ничья ЛНЗ и Динамо, Заря встретится с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
Украина17:42
Динамо с отмененным голом разошлось миром с ЛНЗ
Теннис17:15
Олийникова завершила выступление на турнире в Риме
Европа16:40
Ливерпуль и Челси не определили победителя
НБА14:49
Чемпион НБА 2023 решил обменять всех игроков, кроме одного
Бокс14:25
Мейвезер и Пакьяо окончательно договорились о реванше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK