iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ЛНЗ - Динамо 0:0: обзор матча и результат игры 09.05.2026

Соперники завершили матч УПЛ нулевой ничьей.
Сегодня, 17:42       Автор: Игорь Мищук
ЛНЗ и Динамо сыграли вничью / ФК Динамо Киев
ЛНЗ и Динамо сыграли вничью / ФК Динамо Киев

В субботу, 9 мая, ЛНЗ принимал на своем поле Динамо в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.

Черкасская и киевская команды не смогли определить сильнейшего в противостоянии, выдав нулевую ничью.

Читай также: Полесье все же сумело додавить Александрию

"Бело-синим" в этом поединке удалось отличиться на 21-й минуте усилиями Эдуардо Герреро, однако после консультации с VAR арбитр отменил гол из-за офсайда.

Вторую половину встречи соперники провели без особой остроты с обеих сторон, завершив матч безголевой ничьей.

ЛНЗ на данный момент занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 54 очка. Динамо идее строчкой ниже, набрав 48 баллов.

Статистика матча ЛНЗ - Динамо 27-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ - Динамо 0:0

Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 4 - 10
Удары в створ: 1 - 2
Угловые: 2 - 4
Фолы: 5 - 9

ЛНЗ: Паламарчук - Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев - Рябов, Дидык, Пастух - Микитишин (Твердохлиб, 25, Кравчук, 90), Ассинор (Авуду, 80), Кузык.

Динамо: Нещерет - Коробов (Караваев, 46), Биловар (Захарченко, 57), Михавко, Дубинчак - Пихаленок, Михайленко, Шапаренко (Буяльский, 73) - Волошин, Герреро (Бленуце, 86), Шола (Ярмоленко, 73)

Предупреждения: Горин, Драмбаев, Ассинор.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Украинская Премьер-лига ЛНЗ

Статьи по теме

УПЛ: ничья ЛНЗ и Динамо, Заря встретится с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром УПЛ: ничья ЛНЗ и Динамо, Заря встретится с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
Уордли собирается бросить вызов Усику в случае победы над Дюбуа Уордли собирается бросить вызов Усику в случае победы над Дюбуа
Сандерленд и Манчестер Юнайтед поделили очки Сандерленд и Манчестер Юнайтед поделили очки
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев

Видео

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Ярмолюк против Ман Сити, Лацио противостоит Интеру
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме
просмотров
УПЛ: ничья ЛНЗ и Динамо, Заря встретится с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
просмотров

Последние новости

Бокс19:38
Уордли собирается бросить вызов Усику в случае победы над Дюбуа
Европа18:57
Сандерленд и Манчестер Юнайтед поделили очки
Бокс18:30
Бокс: расписание боев
Бокс18:28
Победитель боя Усик - Верховен получит специальный пояс WBC
Украина17:50
УПЛ: ничья ЛНЗ и Динамо, Заря встретится с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
Украина17:42
Динамо с отмененным голом разошлось миром с ЛНЗ
Теннис17:15
Олийникова завершила выступление на турнире в Риме
Европа16:40
Ливерпуль и Челси не определили победителя
НБА14:49
Чемпион НБА 2023 решил обменять всех игроков, кроме одного
Бокс14:25
Мейвезер и Пакьяо окончательно договорились о реванше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK