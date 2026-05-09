ЛНЗ - Динамо 0:0: обзор матча и результат игры 09.05.2026

В субботу, 9 мая, ЛНЗ принимал на своем поле Динамо в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.

Черкасская и киевская команды не смогли определить сильнейшего в противостоянии, выдав нулевую ничью.

"Бело-синим" в этом поединке удалось отличиться на 21-й минуте усилиями Эдуардо Герреро, однако после консультации с VAR арбитр отменил гол из-за офсайда.

Вторую половину встречи соперники провели без особой остроты с обеих сторон, завершив матч безголевой ничьей.

ЛНЗ на данный момент занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 54 очка. Динамо идее строчкой ниже, набрав 48 баллов.

Статистика матча ЛНЗ - Динамо 27-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ - Динамо 0:0

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 4 - 10

Удары в створ: 1 - 2

Угловые: 2 - 4

Фолы: 5 - 9

ЛНЗ: Паламарчук - Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев - Рябов, Дидык, Пастух - Микитишин (Твердохлиб, 25, Кравчук, 90), Ассинор (Авуду, 80), Кузык.

Динамо: Нещерет - Коробов (Караваев, 46), Биловар (Захарченко, 57), Михавко, Дубинчак - Пихаленок, Михайленко, Шапаренко (Буяльский, 73) - Волошин, Герреро (Бленуце, 86), Шола (Ярмоленко, 73)

Предупреждения: Горин, Драмбаев, Ассинор.

