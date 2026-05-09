Леклер объяснил, почему не считает новые обгоны искусственными

Шарль Леклер о корректировках регламента перед Гран-при Майами.

Пилот Феррари не поддержал тезис о том, что с новыми правилами гонки стали менее интересными с точки зрения борьбы на трассе, а обгоны, не такими зрелищными, как год назад.

Монегаск подчеркнул, что борьба стала более стратегической, однако элементы тактики присутствовали и раньше, он приводит в пример моменты когда при использовании DRS появляються попытки выйти из зоны действия антикрыла соперника.

Однако он признал, что нынешний регламент всё ещё требует доработок, особенно в рамках квалификации, поскольку поведение болида не всегда ощущается естественным.

