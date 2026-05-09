Новый талант из системы Тоттенхэма может перейти в Барселону

Барселоне предложили услуги воспитанника Тоттенхэма, который сейчас выступает на правах аренды в Гамбурге, пишет Diario Sport.

Речь идёт о центральном защитнике Луке Вушковиче, его услуги каталонскому клубу предлагает его агент.

Отмечается, что внутри Барселоны заинтересованы в приобретении более опытных центральных защитников, однако они не сказали "нет" 19-летнему хорвату.

Сам Тоттенхэм не хочет прощаться со своим воспитанником и планирует продлить с ним контракт, однако вылет в Чемпионшип может изменить планы лондонцев относительно юного таланта.

