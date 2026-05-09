iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Менеджер Пиастри сообщил, перейдёт ли его клиент в Ред Булл

Важное заявление куратора.
Сегодня, 10:29       Автор: Валентина Чорноштан
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Бывший пилот Ред Булл и нынешний менеджер Оскара Пиастри Марк Уэббер рассказал, покинет ли австралиец Макларен.

"Его прогресс был особенным, особенно серия результатов в конце 2024 года и начале 2025-го с точки зрения стабильности. Быть где-то в середине пелотона Формулы-1 — это одно, но каждую неделю быть среди лидеров — это совсем другая история", — приводят слова австралийского специалиста talkSPORT.

Для развития нужен быстрый болид, но его траектория развития была очень, очень особенной. Как пилот, ты должен постоянно эволюционировать, и он это понимает. Будущее выглядит для него очень хорошо, и я этим увлечён.

Соглашение Пиастри с Маклареном действует до лета 2027 года.

К слову, Формула-1 решила изменить соотношение ДВС и гибрида в сезоне 2027 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк Уэббер Оскар Пиастри

Статьи по теме

В Ред Булл выбрали преемника Ферстаппена В Ред Булл выбрали преемника Ферстаппена
Гран-при Майами приблизился к рекорду Бразилии-2019 Гран-при Майами приблизился к рекорду Бразилии-2019
Менеджер Пиастри хочет, чтобы пилот покинул команду Менеджер Пиастри хочет, чтобы пилот покинул команду
Ред Булл нашел преемника Марко в Макларене Ред Булл нашел преемника Марко в Макларене

Видео

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Ярмолюк против Ман Сити, Лацио противостоит Интеру
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме
просмотров
УПЛ: Кривбасс, Колос и Полесье добыли победу в 27-м туре
просмотров

Последние новости

Европа11:52
Слот рассказал о состоянии ключевых игроков Ливерпуля
Европа11:31
Новый талант из системы Тоттенхэма может перейти в Барселону
НБА10:49
Никс показал лучший показатель разницы очков в постсезоне НБА
Формула 110:29
Менеджер Пиастри сообщил, перейдёт ли его клиент в Ред Булл
Европа09:58
"Мы не общались": Месси - об общении с Неймаром и Суаресом
Другие страны09:29
Чикаго хочет подписать форварда Барселоны
НХЛ09:04
Кубок Стэнли: Баффало проиграл во втором матче серии
НХЛ09:00
Плей-офф НХЛ: Баффало проиграл Монреалю, Вегас забросил 6 шайб Анахайму
НБА08:44
Плей-офф НБА: Нью-Йорк в третий раз подряд побеждает Сиксерс
НБА08:36
Плей-офф НБА: Миннесота уступила Сан-Антонио, Нью-Йорк обыграл Филадельфию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK