Менеджер Пиастри сообщил, перейдёт ли его клиент в Ред Булл

Бывший пилот Ред Булл и нынешний менеджер Оскара Пиастри Марк Уэббер рассказал, покинет ли австралиец Макларен.

"Его прогресс был особенным, особенно серия результатов в конце 2024 года и начале 2025-го с точки зрения стабильности. Быть где-то в середине пелотона Формулы-1 — это одно, но каждую неделю быть среди лидеров — это совсем другая история", — приводят слова австралийского специалиста talkSPORT.

Для развития нужен быстрый болид, но его траектория развития была очень, очень особенной. Как пилот, ты должен постоянно эволюционировать, и он это понимает. Будущее выглядит для него очень хорошо, и я этим увлечён.

Соглашение Пиастри с Маклареном действует до лета 2027 года.

К слову, Формула-1 решила изменить соотношение ДВС и гибрида в сезоне 2027 года.

