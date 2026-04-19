Менеджер Пиастри хочет, чтобы пилот покинул команду

Марк Уэббер считает, что Макларен поставит все на Норриса.

Менеджер Оскара Пиастри Марк Уэббер считает, что пилоту нужно покинуть Макларен.

По информации Джулианн Серазоли, между Уэббером и Пиастри возник конфликт из-за их разных представлений о будущем пилота.

Уэббер считает, что Макларен делает ставку на Норриса, а потому Пиастри нужно срочно уходить. Оскар же не согласен с таким мнением.

Пиастри об этом не говорил, но я такое слышала. Можно вспомнить карьеру Марка – он знает, что значит терять инициативу. В 2010 году он опережал Себастьяна Феттеля, а затем видел, как вся команда работала на Феттеля. Он проиграл тот чемпионат, а Феттель победил. Так что он сталкивался с таким сценарием по ходу собственной карьеры и, насколько мы понимаем, считает, что то же самое случилось в прошлом году. Однако Пиастри не вполне убежден, что в Макларен случилось именно это. Он считает, что сам стал выступать хуже

