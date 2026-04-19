Менеджер Пиастри хочет, чтобы пилот покинул команду

Марк Уэббер считает, что Макларен поставит все на Норриса.
Сегодня, 19:30       Автор: Андрей Безуглый
Оскар Пиастри / Getty Images

Менеджер Оскара Пиастри Марк Уэббер считает, что пилоту нужно покинуть Макларен.

По информации Джулианн Серазоли, между Уэббером и Пиастри возник конфликт из-за их разных представлений о будущем пилота.

Уэббер считает, что Макларен делает ставку на Норриса, а потому Пиастри нужно срочно уходить. Оскар же не согласен с таким мнением.

Пиастри об этом не говорил, но я такое слышала. Можно вспомнить карьеру Марка – он знает, что значит терять инициативу. В 2010 году он опережал Себастьяна Феттеля, а затем видел, как вся команда работала на Феттеля.

Он проиграл тот чемпионат, а Феттель победил. Так что он сталкивался с таким сценарием по ходу собственной карьеры и, насколько мы понимаем, считает, что то же самое случилось в прошлом году.

Однако Пиастри не вполне убежден, что в Макларен случилось именно это. Он считает, что сам стал выступать хуже

Ранее также Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о своем уходе из Формулы-1.

