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Футбол

Реал сделал запрос о трансфере защитника Арсенала

Защитник сборной Италии может перебраться в Мадрид.
Вчера, 22:50       Автор: Валентина Чорноштан
Риккардо Калафьори / Getty Images
Риккардо Калафьори / Getty Images

Риккардо Калафьори этим летом может сменить прописку.

Защитник Арсенала привлёк внимание мадридского Реала. Испанская команда уже направила запрос относительно возможного трансфера игрока.

Однако на данный момент официальных переговоров между сторонами нет.

Ранее Реал выбрал замену Алабе, трансфер одобрил новый наставник мадридцев.

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