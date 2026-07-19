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Автоспорт

Мерседес повторил достижение Ред Булл и Уильямса

10 поулов с начала сезона.
Сегодня, 10:22       Автор: Валентина Чорноштан
Мерседес / Getty Images
Мерседес / Getty Images

Пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли завоевал поул к Гран-при Бельгии, продлив победную серию команды в квалификациях.

На счету итальянца уже шесть поулов в сезоне, ещё четыре выиграл его напарник Джордж Расселл. Таким образом, Мерседес начал чемпионат с десяти поулов подряд.

Это пятая по продолжительности серия выигранных квалификаций со старта сезона в истории Формулы‑1, кроме того, Мерседес вошёл в топ‑10 самых длинных серий поулов подряд за всю историю чемпионата.

Тем временем рекорд по этой статистике принадлежит Уильямсу, который в 1993 году завоевал 15 поулов на первых этапах сезона.

К слову, в Ред Булл выбрали нового гоночного инженера для Ферстаппена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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