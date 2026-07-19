iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Антонелли стал победителем Гран-при Бельгии-2026

Спа порадовала очень плотной борьбой в этом году.
Сегодня, 17:32       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Бельгии / Getty Images
Гран-при Бельгии / Getty Images

В воскресенье, 19 июля, состоялся этап Формулы-1 в Бельгии на трассе Спа-Франкоршам.

И сразу же первый круг вышел очень жарким. Ферстаппен сумел отобрать лидерство у Антонелли, далее последовали еще множество обгонов, но борьба быстро завершилась.

В пятом повороте Расселл и Хэмилтон не поделили трассу, в результате чего пилот Мерседес оказался в гравии и вызвал автомобиль безопасности.

Несколько пилотов решили воспользоваться ситуацией и зайти на пит-стоп, однако Ред Булл пошел еще дальше. Команда переобула Аджара в "медиум", а через круг снова в "хард". После рестарта Аджар был вынужден пробиваться с конца пелотона, а тем временем в гонке сформировалась топ-5.

Плотность пелотона привела к постоянной борьбе на каждом участке. В итоге обгон Пиастри против Леклера привел к столкновению между пилотами, однако обошлось без тяжелых последствий. Разве что в итоге Пиастри все же отдал позицию Хэмилтону.

К 17-му кругу пелотон несколько растянулся. Хэмилтон поборолся с Леклером, но безуспешно, а затем и получил штраф за столкновение с Расселлом. Норрис наконец пробился из середины и пустился в погоню за лидерами, а впереди Антонелли уверенно удерживал лидерство.

А затем началась странная чехарда. Антонелли и Ферстаппен ушли на пит-стоп, отдав лидерство Феррари. А далее Скудерии очень повезло провести свои пит-стопы в режиме виртуального сейфти-кара и выйти на трассу впереди бывших лидеров. Однако пока еще лидером гонки оставался Ландо Норрис, который сумел сделать серьезный рывок, но еще не менял шины.

Однако на старом "медиуме" Норрис не мог сопротивляться долго. Довольно быстро Леклер его прошел, снова став лидером гонки.

В итоге пилот Макларен на 29-м круге все еще без пит-стопа пропустил вперед и Антонелли, и Ферстаппена.

Однако в итоге все усилия Норриса пошли прахом. На пит-стопе появились прблемы с задним колесом, после которой пилот вернулся на трассу лишь восьмым, практически потеряв шансы на топ-3.

А в 33-м круге наконец началась борьба за победу после того, как Антонелли наконец догнал Леклера.

Итальянский пилот легко прошел монегаска, однако не смог от него быстро оторваться. Потому на последних кругах все внимание было приковано за преследованием Леклера, а также чуть позади Хэмилтон пытался пройти Пиастри.

В итоге Хэмилтону удалось пройти Пиастри и завершить гонку четвертым, а вот Леклер ничего не смог сделать с Антонелли, который и стал победителем Гран-при Бельгии-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Бельгии

Статьи по теме

Гран-при Бельгии: Антонелли выиграл гонку в Спа Гран-при Бельгии: Антонелли выиграл гонку в Спа
Ферстаппен раскритиковал решение отложить гонку Ферстаппен раскритиковал решение отложить гонку
Сайнс присоединился к трио стартующих с пит-лейн на Гран-при Бельгии Сайнс присоединился к трио стартующих с пит-лейн на Гран-при Бельгии
Формула-3 отменила гонку на Гран-при Бельгии Формула-3 отменила гонку на Гран-при Бельгии

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Чемпионата мира
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: финал Испания - Аргентина, матч за третье место пройдет между Англией и Францией
просмотров

Последние новости

Формула 118:55
Расселл - о сходе: Я считаю, это был гоночный инцидент
Лига конференций18:45
ЛНЗ презентовал форму для еврокубковых матчей
Европа18:11
Сборная Германии достигла окончательной договоренности с Клоппом
Формула 118:05
Гран-при Бельгии: Антонелли выиграл гонку в Спа
ЧМ-202617:55
"Пришло время остановиться": Дешам высказался о завершении работы со сборной Франции
Формула 117:32
Антонелли стал победителем Гран-при Бельгии-2026
Европа14:47
Барселона выбрала альтернативу Альваресу
Европа14:22
Бешикташ опроверг трансфер Салаха
Европа13:49
Итальянский гранд рассматривает Трубина
Украина13:19
Турецкий клуб отказался от подписания украинского вингера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK