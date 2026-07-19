Антонелли стал победителем Гран-при Бельгии-2026
В воскресенье, 19 июля, состоялся этап Формулы-1 в Бельгии на трассе Спа-Франкоршам.
И сразу же первый круг вышел очень жарким. Ферстаппен сумел отобрать лидерство у Антонелли, далее последовали еще множество обгонов, но борьба быстро завершилась.
В пятом повороте Расселл и Хэмилтон не поделили трассу, в результате чего пилот Мерседес оказался в гравии и вызвал автомобиль безопасности.
DRAMA ON THE OPENING LAP 😮— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
George Russell spins at Les Combes and is OUT of the race ❌#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/7vy8MDZYu8
Несколько пилотов решили воспользоваться ситуацией и зайти на пит-стоп, однако Ред Булл пошел еще дальше. Команда переобула Аджара в "медиум", а через круг снова в "хард". После рестарта Аджар был вынужден пробиваться с конца пелотона, а тем временем в гонке сформировалась топ-5.
The Safety Car comes in and we are racing again!— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
TOP 5
Antonelli
Leclerc
Verstappen
Piastri
Hamilton #F1 #BelgianGP LAP 5/44 pic.twitter.com/ND3E57FIZS
Плотность пелотона привела к постоянной борьбе на каждом участке. В итоге обгон Пиастри против Леклера привел к столкновению между пилотами, однако обошлось без тяжелых последствий. Разве что в итоге Пиастри все же отдал позицию Хэмилтону.
Whoa! 😮— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
Contact between Leclerc and Piastri in the battle for P3 💥#F1 #BelgianGP | LAP 8/44 pic.twitter.com/UDl5E0DXS6
К 17-му кругу пелотон несколько растянулся. Хэмилтон поборолся с Леклером, но безуспешно, а затем и получил штраф за столкновение с Расселлом. Норрис наконец пробился из середины и пустился в погоню за лидерами, а впереди Антонелли уверенно удерживал лидерство.
The front runners have yet to pit, but there's been a flurry of action further down the grid#F1 #BelgianGP | LAP 16/44 pic.twitter.com/SKWFpFedso— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
А затем началась странная чехарда. Антонелли и Ферстаппен ушли на пит-стоп, отдав лидерство Феррари. А далее Скудерии очень повезло провести свои пит-стопы в режиме виртуального сейфти-кара и выйти на трассу впереди бывших лидеров. Однако пока еще лидером гонки оставался Ландо Норрис, который сумел сделать серьезный рывок, но еще не менял шины.
Leclerc pits under the VSC and crucially comes out ahead of Antonelli— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
TOP 5
Norris (yet to pit)
Leclerc
Antonelli
Verstappen
Piastri #F1 #BelgianGP | LAP 20/44 pic.twitter.com/pNLTKPNuyn
Однако на старом "медиуме" Норрис не мог сопротивляться долго. Довольно быстро Леклер его прошел, снова став лидером гонки.
Leclerc gets past Norris 🔀— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
The Ferrari man now leads the race! 🤩#F1 #BelgianGP | LAP 23/44 pic.twitter.com/3qA44qMSrY
В итоге пилот Макларен на 29-м круге все еще без пит-стопа пропустил вперед и Антонелли, и Ферстаппена.
Max makes his move on Lando 💪— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
The Dutchman is up into the podium positions! #F1 #BelgianGP | LAP 29/44 pic.twitter.com/kvDRelCEfV
Однако в итоге все усилия Норриса пошли прахом. На пит-стопе появились прблемы с задним колесом, после которой пилот вернулся на трассу лишь восьмым, практически потеряв шансы на топ-3.
More pit-stop dramas, this time for McLaren 👀— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
Norris finally pits but there's a problem with the left rear tyre 😫
The world champ comes back out on track in P8 #F1 #BelgianGP | LAP 31/44 pic.twitter.com/FHNKystXG8
А в 33-м круге наконец началась борьба за победу после того, как Антонелли наконец догнал Леклера.
Antonelli has a look but Leclerc keeps his nose in front#F1 #BelgianGP | LAP 33/44 pic.twitter.com/fRD6Hm5gbP— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
Итальянский пилот легко прошел монегаска, однако не смог от него быстро оторваться. Потому на последних кругах все внимание было приковано за преследованием Леклера, а также чуть позади Хэмилтон пытался пройти Пиастри.
Leclerc is going to fight all the way to the chequered flag#F1 #BelgianGP | LAP 38/44 pic.twitter.com/ClCTsiCE9W— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
В итоге Хэмилтону удалось пройти Пиастри и завершить гонку четвертым, а вот Леклер ничего не смог сделать с Антонелли, который и стал победителем Гран-при Бельгии-2026.
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