Сборная Украины U-20 по баскетболу выиграла Дивизион Б чемпионата Европы

Молодежная сборная Украины по баскетболу стала чемпионами Европы в дивизионе Б.

В воскресенье, 19 июля, "сине-желтые" встречались с одногодками из Исландии в рамках финала дивизиона.

С первых минут Украина уверенно вела в счете, уступив лишь третий сет, но сумела развить свое преимущество до победы в матче.

Самым результативным игроком команды стал Егор Сушкин — 26 очков.

Таким обращом в следующем сезоне молодежная сборная Украины по баскетболу будет выступать в дивизионе А.

Чемпионат Европы U-20. Дивизион В

Исландия — Украина — 64:74 (13:18, 14:16, 19:16, 18:24)

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