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Украинские волейболисты сделали то, чего не удавалось раньше

Сборная Украины по волейболу впервые вышла в плей-офф Лиги наций.
Сегодня, 11:49       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Украины по волейболу / Getty Images
Сборная Украины по волейболу / Getty Images

Сборная Украины впервые вышла в плей‑офф Лиги наций по волейболу.

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории пробилась в плей‑офф Лиги наций. Команда Рауля Лосано завершила групповой этап на седьмом месте.

В заключительном матче основного раунда украинцы обыграли Германию со счётом 3:1, впервые в истории победив этого соперника. Позже победа Франции над Болгарией (3:0) окончательно гарантировала Украине место в топ‑8 турнира.

В четвертьфинале Лиги наций сборная Украины сыграет против Польши. Матч состоится 29 июля в Китае.

Тем временем в другом виде спорта Магучих взяла серебро на этапе Бриллиантовой лиги.

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