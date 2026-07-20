Украинские волейболисты сделали то, чего не удавалось раньше

Сборная Украины по волейболу впервые вышла в плей-офф Лиги наций.

Сборная Украины впервые вышла в плей‑офф Лиги наций по волейболу.

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории пробилась в плей‑офф Лиги наций. Команда Рауля Лосано завершила групповой этап на седьмом месте.

В заключительном матче основного раунда украинцы обыграли Германию со счётом 3:1, впервые в истории победив этого соперника. Позже победа Франции над Болгарией (3:0) окончательно гарантировала Украине место в топ‑8 турнира.

В четвертьфинале Лиги наций сборная Украины сыграет против Польши. Матч состоится 29 июля в Китае.

Тем временем в другом виде спорта Магучих взяла серебро на этапе Бриллиантовой лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!