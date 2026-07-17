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Украина упустила преимущество в два сета и уступила Турции в Лиге наций по волейболу

Украинская сборная позволила сопернику совершить камбек и проиграла на тай-брейке.
Сегодня, 20:55       Автор: Игорь Мищук
Украина проиграла Турции / en.volleyballworld.com
Украина проиграла Турции / en.volleyballworld.com

В пятницу, 17 июля, мужская сборная Украины по волейболу сыграла свой 11-й матч в рамках Лиги наций-2026.

Подопечные Рауля Лосано противостояли команде Турции и потерпели поражение на тай-брейке - 2:3.

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Сборная Турции вела в стартовом сете, однако "сине-желтым" удалось переломить ход игры и забрать партию со счетом 27:25. Во втором сете преимущество уже было на стороне украинской сборной, которая закрыла его с +5 - 25:20.

Тем не менее третья партия осталась за турецкой командой, которая ни разу не позволила украинцам выйти вперед и выиграла 25:23. А четвертый сет турки забрали еще более уверенно, завершив его с преимуществом в девять очков - 25:16 и перевели игру на тай-брейк.

В решающей партии борьба проходила с переменным успехом, но при счете 8:8 турецкая сборная ушла в отрыв и в итоге выиграла 15:11.

Лига наций, мужчины
11-й тур

Турция - Украина 3:2 (25:27, 20:25, 25:23, 25:16, 15:11)

Ранее украинцы в первую игровую неделю Лиги наций уступили Японии (0:3), затем обыграли Китай (3:1) и Кубу (3:0) и потерпели поражение от Польши (2:3). На второй неделе сборная Украины одержала победы над Бразилией (3:1), Италией (3:0) и Канадой (3:1), а также проиграла Болгарии (1:3). Третью игровую неделю "сине-желтые" начали победой над Ираном (3:1), после чего уступили Сербии (1:3).

На данный момент украинская команда с 20 очками занимает промежуточное седьмое место в турнирной таблице Лиги наций.

Свой завершающий матч в основном раунде турнира украинцы проведут против Германии в воскресенье, 19 июля.

Напомним, что в Лиге наций 18 сборных в течение трех игровых недель проведут 12 матчей каждая. В плей-офф выйдут семь лучших команд, а еще одну путевку гарантированно получит Китай, который примет финальный раунд.

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