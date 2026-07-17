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Экс-чемпион UFC ответил, готов ли провести бой с Усиком

Джон Джонс закрыл тему о потенциальном поединке против украинца.
Сегодня, 17:35       Автор: Игорь Мищук
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс отреагировал на информацию о потенциальном боксерском бое против Александра Усика.

Американский боец категорически отбросил возможность проведения подобного поединка.

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"Нет, я не заинтересован. Совсем. Я откажусь. Усик - это Усик. Он один из величайших супертяжеловесов в истории бокса. Я также знаю, что он занимается борьбой, и она на протяжении многих лет является важной частью его тренировок. Возможно, поэтому Усик так доминирует в клинчах. Я бы хотел испытать его общие бойцовские навыки. Я бы дал ему такую возможность. Но давать ему гандикап, используя только руки - это не моя стихия.

Среди всех боксеров-супертяжеловесов я вижу у Усика самый большой потенциал, он сделал бы бой конкурентным. Но я не боксер и не считаю Усика действительно совершенным бойцом. Я думаю, что мир знает, что бы произошло, если бы нас закрыли в одной комнате. Я просто на этом закончу. Он должен уважать меня в клетке так же, как я уважаю его на ринге", - сказал Джонс в комментарии The Ring.

Ранее сообщалось, что Усик пребывает на продвинутой стадии переговоров по поводу последнего боя.

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