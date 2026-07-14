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Легенда бокса вынес суровый вердикт Усику после отказа от чемпионских поясов

Считает, что украинец уже нацелился на бизнес.
Сегодня, 10:50       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился мнением о решении Александра Усика отказаться от чемпионских поясов.

По словам американца, определённое влияние на этот шаг мог оказать недавний поединок украинца с Рико Верхувеном. Брэдли отметил, что Усик столкнулся с непростыми моментами в этом бою, хотя в итоге сумел добиться победы.

Экс‑чемпион также уверен, что отказ от титулов стал символическим завершением профессиональной карьеры украинца, передаёт BoxingNews Online.

Отказ от титулов, как мне кажется, — это белый дым. С ним покончено. Он оставил бокс, он будет сражаться снова, но он покинул бокс, теперь он занимается боксёрским бизнесом.

Тем временем WBC подготовил специальный пояс для победителя боя Фьюри – Вах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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