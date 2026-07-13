WBC подготовил специальный пояс для победителя боя Фьюри - Вах

Всемирный боксерский совет (WBC) представил первый гуманитарный пояс WBC Metta, который получит победитель боя между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и бывшим претендентом на титул Мариушем Вахом.

Поединок британского и польского боксеров состоится 24 июля на Max Muay Thai Stadium в Паттайе, Таиланд, а вырученные средства будут переданы местным благотворительным организациям.

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Как сообщает официальный сайт WBC, на создание пояса вдохновила тайская концепция Metta, которая означает любовь, сострадание, доброжелательность и бескорыстную заботу о других.

На поясе будут также изображены традиционные тайские символы: слоны-защитники, цветок лотоса, традиционный тайский узор Канок и тайский шелковый узор.

Гуманитарный пояс WBC Metta будет отмечать людей, чьи поступки значительно улучшили жизнь других, и отражать неизменную приверженность WBC принципам социальной ответственности.

"Дух Metta идеально отражает то, что мы стремимся отметить этим историческим признанием. Тайсон Фьюри продемонстрировал, что истинное величие чемпиона измеряется не только победами на ринге, но и состраданием, щедростью и искренней преданностью улучшению жизни других", - сказал президент WBC Маурисио Сулейман, напомнив о гуманитарной деятельности британского боксера в Таиланде.

Источник: WBC

Источник: WBC

Ранее сообщалось, что Фьюри сохранил лидерство в рейтинге WBC в супертяжелом весе.

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