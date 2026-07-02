"Начало большой второй половины года": Фьюри оценил свой ближайший бой

Британский экс-чемпион отреагировал на анонс поединка с Вахом.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал анонс его следующего боя против поляка Мариуша Ваха.

По словам британского боксера, он настраивается на серьезный поединок.

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"Это знаковый год для меня в боксе, и я рад, что имею возможность провести это событие в Паттайе - особенном для меня уголке мира. В то же время я полностью сосредоточен на подготовке к поединку с сильным соперником и стремлюсь, чтобы на бой вышла лучшая версия Тайсона Фьюри. Для меня это начало большой второй половины года.

Мы объединяемся, чтобы устроить для болельщиков отличное шоу, а также воспользоваться возможностью поблагодарить местное сообщество, которое всегда очень хорошо относилось ко мне во время моих визитов", - приводит слова Фьюри The Ring.

Напомним, что бой Фьюри - Вах состоится 24 июля в Паттайе, Таиланд. В конце этого года британец должен встретиться в ринге с соотечественником Энтони Джошуа.

Ранее промоутер Фьюри объяснил, когда станет известно место проведения боя с Джошуа.

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