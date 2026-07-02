"Четыре стадиона на выбор": Тренер Шахтера рассказал, где могут пройти домашние матчи Лиги чемпионов

"Горняки" рассматривают варианты арен в Лондоне и Гамбурге.

Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился информацией о том, где команда может проводить номинально домашние матчи в Лиге чемпионов следующего сезона.

По словам наставника "горняков", клуб рассматривает три стадиона в Лондоне и один в Гамбурге.

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"У нас есть четыре стадиона на выбор: Брентфорд, Стэмфорд Бридж, стадион Фулхэма или в Гамбурге", - сказал Туран в комментарии Kafa Sports.

Отметим, что Шахтер уже проводил номинально домашние матчи в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион в сезоне-2023/24. В прошлой кампании команда играла в еврокубках в словенской Любляне и польском Кракове.

Ранее Шахтер объявил о подписании бразильского легионера.

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