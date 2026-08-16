Украинский пловец Никита Шеремет стал чемпионом Европы.

В заплыве на 50 м вольным стилем на Евро-2026 выступали двое украинцев: Никита Шеремет и Владислав Бухов.

В полуфинале Шеремет повторил рекорд Украины (установленный ранее Буховым) и возглавил зачет, сам же Бухов пробился в финал с третьей строчки.

А уже в финале украинцы продемонстрировали совершенно разные результаты. Бухов завершил турнир пятым, а Шеремет с новым рекордом Украины стал чемпионом Европы.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.

50 м вольным стилем, мужчины, финал

Никита Шеремет (Украина) — 21,13 сек Егор Корнев (нейтральные спортсмены) — 21,37 сек Андрей Барна (Сербия) — 21,37 сек Кристоф Милак (Венгрия) — 21,46 сек Владислав Бухов (Украина) — 21,58 сек

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