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Шеремет стал чемпионом Европы в заплыве на 50 м

Украинец также установил новый национальный рекорд.
Вчера, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
Никита Шеремет / Getty Images
Никита Шеремет / Getty Images

Украинский пловец Никита Шеремет стал чемпионом Европы.

В заплыве на 50 м вольным стилем на Евро-2026 выступали двое украинцев: Никита Шеремет и Владислав Бухов.

В полуфинале Шеремет повторил рекорд Украины (установленный ранее Буховым) и возглавил зачет, сам же Бухов пробился в финал с третьей строчки.

А уже в финале украинцы продемонстрировали совершенно разные результаты. Бухов завершил турнир пятым, а Шеремет с новым рекордом Украины стал чемпионом Европы.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.
50 м вольным стилем, мужчины, финал

  1. Никита Шеремет (Украина) — 21,13 сек
  2. Егор Корнев (нейтральные спортсмены) — 21,37 сек
  3. Андрей Барна (Сербия) — 21,37 сек
  4. Кристоф Милак (Венгрия) — 21,46 сек
  5. Владислав Бухов (Украина) — 21,58 сек

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