Шеремет стал чемпионом Европы в заплыве на 50 м
Украинец также установил новый национальный рекорд.
Украинский пловец Никита Шеремет стал чемпионом Европы.
В заплыве на 50 м вольным стилем на Евро-2026 выступали двое украинцев: Никита Шеремет и Владислав Бухов.
В полуфинале Шеремет повторил рекорд Украины (установленный ранее Буховым) и возглавил зачет, сам же Бухов пробился в финал с третьей строчки.
А уже в финале украинцы продемонстрировали совершенно разные результаты. Бухов завершил турнир пятым, а Шеремет с новым рекордом Украины стал чемпионом Европы.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.
50 м вольным стилем, мужчины, финал
- Никита Шеремет (Украина) — 21,13 сек
- Егор Корнев (нейтральные спортсмены) — 21,37 сек
- Андрей Барна (Сербия) — 21,37 сек
- Кристоф Милак (Венгрия) — 21,46 сек
- Владислав Бухов (Украина) — 21,58 сек
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