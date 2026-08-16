Снигур вылетела с турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Дарья Снигур не сумела преодолеть второй круг турнира в Цинциннати.

Ее соперницей стала американка Мэдисон Киз.

В первом сете Киз завладела инициативой и смогла вырваться вперед, но Снигур сумела совершить камбек и повести в счете.

Однако уже во втором сете украинке не удалось провернуть тот же трюк, и игра перешла в реашющий третий сет. Который также пошел по плану Киз, уверенно реализовавшей свое преимущество.

WTA 1000 Цинциннати. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) — Мэдисон Киз (США, 20) (6:4, 3:6, 4:6)

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