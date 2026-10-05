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Автоспорт

Антонелли может оформить чемпионский титул уже в Остине

Шансы на титул сохраняют еще пятеро пилотов.
Вчера, 22:55       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли может стать чемпионом мира уже в ближайшие недели.

Следующим в календаре запланирован Гран-при Сингапура, а после него гонка в США.

Теоретически уже в Остине Антонелли может стать чемпионом мира, оформив отрыв от второго места на 126 и более очков.

При этом математические шансы на чемпионство сохраняют еще пятеро пилотов: Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Ландо Норрис и Макс Ферстаппен.

Ранее также сообщалось, что Гран-при Малайзии может вернуться в календарь.

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